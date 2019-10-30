В Красноуфимске поезд насмерть сбил двух школьниц

Две школьницы — ученицы седьмого и девятого классов — переходили железнодорожные пути в неустановленном месте и были сбиты грузовым поездом. Одна из потерпевших скончалась на месте. Вторая девочка была госпитализирована в медучреждение. Однако спасти ее не удалось, школьница скончалась сегодня ночью.