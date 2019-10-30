В Красноуфимске поезд насмерть сбил двух школьниц

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29 октября в Красноуфимске две школьницы попали под поезд, сообщает транспортная прокуратура.
Две школьницы — ученицы седьмого и девятого классов — переходили железнодорожные пути в неустановленном месте и были сбиты грузовым поездом. Одна из потерпевших скончалась на месте. Вторая девочка была госпитализирована в медучреждение. Однако спасти ее не удалось, школьница скончалась сегодня ночью.
На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Также организована прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.
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