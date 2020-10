На Урале убийца девять дней жил в комнате с трупом в диване

В Карпинске в январе этого года в общежитии был найден труп 42-летней Марины Портновой. Ее тело девять дней пролежало в диване сожителя. Подробности истории рассказал дочь погибшей Яна Ромыцина на передаче «Гражданская оборона» на Первом канале.

По ее словам, сожитель матери, 53-летний рецидивист Виктор Девятов, постоянно избивал мать. Она хочет добиться справедливого наказания, сейчас мужчину судят по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Последний раз девушка видела мать 29 декабря у себя дома. Женщина сказала, что навестит друзей, а после снова придет к дочери. Однако она больше не появилась и не брала трубку. По словам соседки погибшей Оксаны Тарановской, 4 января она решила поздравить Марину. Дверь квартиры открыл Виктор, там был тухлый запах. Мужчина сказал, что испортилась рыба, при этом выгнал посетителей. 6 января, дочь погибшей подала заявление на розыск в полицию. Следователь также приходил к Виктору с вопросом о ее местонахождении, но он сказал, что не видел ее. 8 января к Виктору приехали с обыском, при этом обнаружили тело Марины в диване. Яна на тот момент была на седьмом месяце беременности. Несмотря на переживания, ребенка она родила здоровым. Дочь говорит, что Виктор ревновал к ней мать. Если она уходила, то грозил самоубийством, и женщина возвращалась. В свидетельстве о смерти Марины сказано, что род смерти не установлен. Труп был обнаружен «с признаками резких гнилостных изменений, множественными переломами ребер». По словам следователя, никаких доказательств виновности Виктора у них нет, дело возбуждено по его словам. Яна рассказвает, что он не признался в убийстве и три раза менял показания во время следствия. На первом суде судмедэксперт рассказала, что ребро было воткнуто в легкие, это могло стать причиной смерти. Следствие запросило Девятову один год и 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении,говорит дочь. Также по словам дочери погибшей, Виктор включал электрообогреватель и ставил его напротив дивана, для того, чтобы тело быстрее разлагалось. Он хотел избавиться от трупа, но боялся, что его кто-нибудь заметит. Ранее Виктор Девятов был неоднократно судим за разбои, кражи и истязания. Погибшую женщину он неоднократно избивал, в 2019 году нанес ей ножевое ранение в грудь. За это его осудили за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Он получил два года 10 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком на три года. Video: Страница «Первого Канала» в YouTube Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудник ритуального агентства во время распития спиртного со случайным знакомым, нанес ему несколько ножевых ранений. Он держал труп дома несколько дней, после чего вывез тело на служебном автомобиле и закопал на кладбище в старой могиле. Пропавшего две недели назад тагильчанина нашли закопанным на кладбище

