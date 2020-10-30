В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в похищении интернет-кабелей на Вые

Подозреваемый был задержан сыщиками уголовного розыска при попытке «сдать в утиль» похищенное. В отделе полиции мужчина сознался в содеянном и рассказал, что таким образом зарабатывал себе на жизнь и на еду. Представляясь новым соседом, злоумышленник попадал в подъезд и за пару минут, орудуя ножом, срезал провода.