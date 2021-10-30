Машину намотало на столб: пассажирка «Лады» скончалась в аварии на Алтайской в Тагиле

Машину намотало на столб: пассажирка «Лады» скончалась в аварии на Алтайской в Тагиле
Машину намотало на столб: пассажирка «Лады» скончалась в аварии на Алтайской в Тагиле
Сегодня, 13:42ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
41-летняя пассажирка скончалась после ДТП на улице Алтайская в Нижнем Тагиле после того, как «Лада Гранта» врезалась в столб.

Авария произошла около полуночи у дома № 47. Водитель не справился с управлением и врезался в электроопору. Пассажирка скончалась в машине скорой помощи, а 36-летний мужчина госпитализирован с многочисленными травмами.

Стаж водителя составляет 17 лет, он привлекался к административной ответственности 43 раза. В том числе, он был лишен прав в 2019 году за пьяную езду, срок лишения прошел. Назначена экспертиза, чтобы выяснить, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения в этот раз, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, 29 октября тагильчанка получила травмы в ДТП с двумя пассажирскими автобусами. 19-летней девушке госпитализация не потребовалась. Транспортные средства столкнулись на Восточном шоссе.

Сюжеты:
Нижний Тагил
дтпЛадаНижний Тагилулица Алтайская
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