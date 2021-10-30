Пикет против введения QR-кодов прошел в Екатеринбурге

Это сегрегация населения, которая провоцируется фашизмом. Это фашизм. Мы знаем, к чему в истории приводила идея с нумерованием людей. Вакцинация — это медицинский вопрос, его нужно решать отдельно. И обязательно добровольно. Согласно Нюрнбергскому кодексу, любое медицинское вмешательство в тело человека на всей планете должно быть добровольным, поделилась с изданием организатор.