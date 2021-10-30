Пикет против введения QR-кодов прошел в Екатеринбурге

Пикет против введения QR-кодов прошел в Екатеринбурге
Пикет против введения QR-кодов прошел в Екатеринбурге
Сегодня, 18:42ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Организованный протест против введения электронных пропусков провели активисты Екатеринбурга. Целью акции стал сбор подписей.

Согласованный пикет прошел днем, 30 октября, у кинотеатра «Заря» в Екатеринбурге. 25 человек, как и было заявлено, стояли с плакатами в руках. Еще столько же горожан пришли, чтобы поддержать митингующих, сообщает Е1.

Соберем людей, подпишем документ. Хотим попасть к губернатору на прием. Еще мы будем записывать видеообращение, чтобы люди видели, что идет борьба с беззаконием, рассказали пикетчики изданию.

Вышедшие к кинотеатру пикетчики заявили, что не являются антимасочниками или противниками прививок — свердловчане подчеркнули, что борются за свои законные права. Митингующие сравнили новые антиковидные меры с сегрегацией и фашизмом.

Это сегрегация населения, которая провоцируется фашизмом. Это фашизм. Мы знаем, к чему в истории приводила идея с нумерованием людей. Вакцинация — это медицинский вопрос, его нужно решать отдельно. И обязательно добровольно. Согласно Нюрнбергскому кодексу, любое медицинское вмешательство в тело человека на всей планете должно быть добровольным, поделилась с изданием организатор.

Напомним, после введения новых антиковидных мер с проверкой QR-кодов 30 октября, начались стычки свердловчан с проверяющими электронный документ сотрудниками магазинов и ТЦ.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
ограниченияограничениемитингикодQR-код
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы