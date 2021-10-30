Пикет против введения QR-кодов прошел в Екатеринбурге

Согласованный пикет прошел днем, 30 октября, у кинотеатра «Заря» в Екатеринбурге. 25 человек, как и было заявлено, стояли с плакатами в руках. Еще столько же горожан пришли, чтобы поддержать митингующих, сообщает Е1.
Соберем людей, подпишем документ. Хотим попасть к губернатору на прием. Еще мы будем записывать видеообращение, чтобы люди видели, что идет борьба с беззаконием, рассказали пикетчики изданию.
Вышедшие к кинотеатру пикетчики заявили, что не являются антимасочниками или противниками прививок — свердловчане подчеркнули, что борются за свои законные права. Митингующие сравнили новые антиковидные меры с сегрегацией и фашизмом.
Это сегрегация населения, которая провоцируется фашизмом. Это фашизм. Мы знаем, к чему в истории приводила идея с нумерованием людей. Вакцинация — это медицинский вопрос, его нужно решать отдельно. И обязательно добровольно. Согласно Нюрнбергскому кодексу, любое медицинское вмешательство в тело человека на всей планете должно быть добровольным, поделилась с изданием организатор.
Напомним, после введения новых антиковидных мер с проверкой QR-кодов 30 октября, начались стычки свердловчан с проверяющими электронный документ сотрудниками магазинов и ТЦ.