Из-за сточных вод на Вагонке дорога покрывается толстой коркой льда, а вонь разносится по всей округе

По словам жителей этих домов, злополучный колодец находится на территории школы №8, расположенной по адресу Пихтовая, 16. На данный момент дорога вдоль домов полностью покрыта льдом, что сказывается на безопасности дорожного движения. Помимо этого утечка канализации сопровождается соответствующим запахом.

29 ноября активисты ОД «Тагил без ям» выехали на место, чтобы подтвердить информацию и составить подробный фотоотчет.В тот же день ими были составлены два официальных документа: обращение в администрацию Дзержинского района с просьбой организовать устранение стока вод, и обращение начальнику ГИБДД города с просьбой установить на скользком участке дороги соответствующие дорожные знаки.