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Из-за сточных вод на Вагонке дорога покрывается толстой коркой льда, а вонь разносится по всей округе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Из-за сточных вод на Вагонке дорога покрывается толстой коркой льда, а вонь разносится по всей округе

30 ноября 2011, 10:28ПроисшествияВалерия Лошкарева
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