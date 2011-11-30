На горе Белой в Нижнем Тагиле украли 3 сноуборда, взамен оставив утерянный паспорт
30 ноября 2011, 13:29Происшествия
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В прокате оборудования нижнетагильского горнолыжного комплекса «Гора Белая» 27 ноября были взяты три комплекта сноубордов и ботинки к ним. Вечером они сданы не были. Сотрудники проката обратились в полицию, предоставив оставленный в качестве залога паспорт.
После проверки было обнаружено, что паспорт числится утерянным. Скорее всего, злоумышленники нашли документ и решили воспользоваться им, чтобы украсть сноуборды. Сейчас полиция проводит дальнейшую проверку.
Ущерб от кражи довольно большой, порядка 20 тысяч рублей. Дело в том, что руководство недавно закупило новое оборудование, и были украдены недавно купленные сноуборды с сожалением рассказывает маркетолог горнолыжного комплекса Екатерина Шалаева.
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