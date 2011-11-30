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На горе Белой в Нижнем Тагиле украли 3 сноуборда, взамен оставив утерянный паспорт
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На горе Белой в Нижнем Тагиле украли 3 сноуборда, взамен оставив утерянный паспорт

30 ноября 2011, 13:29Происшествия
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