На горе Белой в Нижнем Тагиле украли 3 сноуборда, взамен оставив утерянный паспорт

После проверки было обнаружено, что паспорт числится утерянным. Скорее всего, злоумышленники нашли документ и решили воспользоваться им, чтобы украсть сноуборды. Сейчас полиция проводит дальнейшую проверку.

Ущерб от кражи довольно большой, порядка 20 тысяч рублей. Дело в том, что руководство недавно закупило новое оборудование, и были украдены недавно купленные сноуборды с сожалением рассказывает маркетолог горнолыжного комплекса Екатерина Шалаева.