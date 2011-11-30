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На трассе Серов-Екатеринбург из-за лежавшего на дороге колеса погибло двое человек (фото)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На трассе Серов-Екатеринбург из-за лежавшего на дороге колеса погибло двое человек (фото)

30 ноября 2011, 18:21ПроисшествияВалерия Лошкарева
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