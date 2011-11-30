На трассе Серов-Екатеринбург из-за лежавшего на дороге колеса погибло двое человек (фото)

Как сообщили пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель ВАЗ-21214 1959 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем ВСМ-127 «Ивеко» под управлением водителя 1986 года рождения. Грузовой автомобиль направлялся из Нижнего Тагила в Серов.

В салоне автомобиля ВАЗ на переднем пассажирском сидении находилась женщина 1941 года рождения.

В результате ДТП водитель и пассажир «Нивы» от полученных травм скончались на месте. Водитель грузовика не пострадал.

Сотрудники ГИБДД предполагают, что причиной выезда на встречную полосу могло послужить колесо, которое лежало на полосе движения «Нивы».

По факту ДТП проводится следствие.