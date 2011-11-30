В Екатеринбурге из детского сада госпитализирован ошпаренный кипятком ребенок

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в коммерческом детсаду «Теремок». После тихого часа воспитатель, она же директор детсада, искупала ребенка в кипятке. Пострадавшего срочно доставили в реанимацию детской горбольницы №9.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ДГБ №9, малыш поступил в отделение термической травмы. У него ожоги 16% кожи, сильнее всего пострадали ступни. На лечение уйдет не менее месяца.

По данным местного телеканала e2-e4, родители узнали о случившемся от врачей, а воспитательница позвонила матери ребенка только на следующий день. По словам матери ребенка, воспитательница пояснила, что она решила подмыть ребенка, настроила правильно режим воды и, оставив мальчика под водой, принялась за другие дела.

Сотрудники детсада объясняют случившееся самопроизвольным перепадом температуры воды или действиями ребенка. Мальчик мог сам повернуть кран — ручка регулирования температуры воды в душевой детсада расположена почти вровень с полом.

Между тем травмы в этом детсаду ребенок получает не впервые. Полтора месяца назад его привезли в больницу с переломом носа. Тогда в руководстве детсада объяснили, что мальчик натолкнулся на дверь.