В Свердловской области судебный пристав присвоил деньги 15 должников
30 ноября 2011, 09:55Происшествия
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24-летний судебный пристав, житель поселка Бисерть, в течение года, с марта 2010 года по февраль 2011 года, присваивал деньги, полученные от должников под расписки. Общая сумма присвоенных средств составила около 100 тысяч рублей.
Следствие предъявило обвинение мужчине в 18 случаях присваивания денег. Все эти преступления подобны и предусмотрены частью первой статьи 285 УК РФ, а именно злоупотребление должностными полномочиями. Обвиняемый частично признал свою вину.
Нижнесергинский следственный отдел продолжает расследование этого дела. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и предупрежден о надлежащем поведении.
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