В Нижнем Тагиле подросток попытался стащить сумку из квартиры, куда переезжали люди

Оказалось, что в дом 59 на 9 этаж переезжала семья. Как это обычно бывает, мужчины носили вещи, а хозяйка на месте разбиралась, куда что поставить. Разбирая что-то в одной из комнат, 33-летняя женщина оставила без внимания коридор, где стояли сумки и пакеты с вещами. Двери квартиры были открыты, чем и воспользовался проходивший мимо парень. Он прошел в коридор, увидел сумку, схватил ее и побежал.

Женщина услышала, что кто-то зашел в квартиру, тут же выбежала в коридор, но только увидела убегавшего подростка. Она тут же стала кричать из окна мужу, который находился на улице у подъезда, чтобы тот попытался задержать негодяя. Эти крики услышали сотрудники полиции и немедленно бросились на помощь, при этом сразу передали информацию о необходимой поддержке в дежурную часть отдела полиции № 20, сотрудники которой на место происшествия направили ближайший патруль отдела вневедомственной охраны.

Сумку обнаружили брошенной на лестничной площадке. Подростка удалось задержать, хоть он и попытался спрятаться в квартире у знакомых в этом же подъезде. Задержанного и потерпевшую сотрудники вневедомственной охраны доставили в отдел полиции по улице Дружинина для дальнейшего разбирательства.

В отделе установили личность злоумышленника, им оказался известный полицейским 16-летний молодой человек. Учащийся 9 класса одной из школ Тагилстроевского района с лета этого года состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за совершение угонов и краж имущества из автотранспорта на территории Гальяно-Горбуновского массива. Вполне благополучная и доброжелательная мама одна воспитывает своего сына.

По словам начальника отдела уголовного розыска ОП № 20 майора полиции Сергея Крючкова, все собранные материалы по данному факту переданы в следственный отдел по Тагилстроевскому району СУ СК России по Свердловской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела.