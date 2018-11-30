46 бутылок нелегального алкоголя изъяты у жителя Екатеринбурга

«Верх цинизма»: хотят ли самозанятые в Нижнем Тагиле выйти из тени и платить налоги?

Жизнь после приюта: депутаты Госдумы РФ предлагают возврат бродячих животных на улицу

Как бы я решил проблему с мусором, если бы я был мэром Нижнего Тагила?