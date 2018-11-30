46 бутылок нелегального алкоголя изъяты у жителя Екатеринбурга
Сегодня, 16:56ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге изъяли 46 бутылок нелегального алкоголя. Житель продавал напитки без права на реализацию спиртосодержащих жидкостей.
Сюжеты: Екатеринбург
Приставы нашли у свердловчанина 25 бутылок водки, 16 пива и 5 коньяка. Общий объем незаконных напитков составил 39 литров.
Суд Екатеринбурга вынес решение об изъятии и утилизации алкоголя, а также назначил владельцу штраф в размере пяти тысяч рублей, сообщает «Областная газета».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей