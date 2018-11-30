9 пассажиров пострадали от столкновения автобуса и фуры в Екатеринбурге

30 ноября около 12:00 на дублере Сибирского тракта Екатеринбурга произошло ДТП. По предварительной информации, водитель автобуса, направляющегося по маршруту № 45 «ул. Восточная – пос. Исток», отвлекся и не заметил грузовой автомобиль на обочине.

В столкновении получили травмы 9 пассажиров. По информации из отдела пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, самой младшей из пострадавших исполнилось 16 лет, а самой старшей – 61 год. Все они доставлены в больницу.