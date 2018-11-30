Отвалилось колесо: массовое ДТП произошло в Екатеринбурге

Свидетели аварии сообщили прессе, что грузовая машина направлялась от Пермского тракта в сторону Серовского. Неожиданно у авто отпало колесо, водитель свернул на встречку и врезался в Nissan.

За фурой двигалась «Нива», водитель которой попытался быстро затормозить, но вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки Hyundai.