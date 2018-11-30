Отвалилось колесо: массовое ДТП произошло в Екатеринбурге

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30 ноября на сорок восьмом км ЕКАД столкнулись грузовик и три легковые машины. У фуры отпало колесо. Один пассажир госпитализирован.
Свидетели аварии сообщили прессе, что грузовая машина направлялась от Пермского тракта в сторону Серовского. Неожиданно у авто отпало колесо, водитель свернул на встречку и врезался в Nissan.
За фурой двигалась «Нива», водитель которой попытался быстро затормозить, но вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки Hyundai.
Получили травмы люди, ехавшие в Nissan, но написали отказ от госпитализации. Пострадавшую из Hyundai увезли в больницу, сообщает Е1.ru.
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