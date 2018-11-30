Женщина разыскивается в Нижнем Тагиле по подозрению в краже с применением гипноза
Женщина цыганской внешности, подозревается в краже украшений на 60 тысяч рублей у сотрудницы поликлиники с применением гипноза.
59-летняя сотрудница поликлиники на улице Новострой, 24 в Нижнем Тагиле обратилась в полицию с заявлением о краже золотых украшений на сумму около 60 тысяч рублей.
Подозреваемой в совершении преступления стала женщина цыганской внешности, которая в 11:00 обращалась к пострадавшей с вопросом о трудоустройстве, а затем, чтобы попросить воды. Второй разговор с подозреваемой сотрудница поликлиники помнит плохо. По словам пострадавшей, она очнулась, когда в кабинет вернулась отлучавшаяся до этого ее коллега. Она и заметила пропажу украшений.
После просмотра записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили внешность подозреваемой.
Просматривая записи с камер видеонаблюдения, установленных в медицинском учреждении, оперативники обнаружили нечистую на руку посетительницу в красном пуховике и синем платке. В руках она держала светлую сумку. Темноволосая женщина также «засветилась» и в коридорах поликлиники. Сыщики имеют веские основания полагать, что предприимчивая особа таким же способом могла действовать и обманывать и других людей, отметил глава пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых
Возбуждено уголовное дело по факту происшествия. Все, кто владеет информацией о злоумышленнице, могут обратиться в дежурную часть отдела полиции № 18 по телефону (3435)47-71-02 или на линию 02.
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