Женщина разыскивается в Нижнем Тагиле по подозрению в краже с применением гипноза

59-летняя сотрудница поликлиники на улице Новострой, 24 в Нижнем Тагиле обратилась в полицию с заявлением о краже золотых украшений на сумму около 60 тысяч рублей.

Подозреваемой в совершении преступления стала женщина цыганской внешности, которая в 11:00 обращалась к пострадавшей с вопросом о трудоустройстве, а затем, чтобы попросить воды. Второй разговор с подозреваемой сотрудница поликлиники помнит плохо. По словам пострадавшей, она очнулась, когда в кабинет вернулась отлучавшаяся до этого ее коллега. Она и заметила пропажу украшений.

После просмотра записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили внешность подозреваемой.

Просматривая записи с камер видеонаблюдения, установленных в медицинском учреждении, оперативники обнаружили нечистую на руку посетительницу в красном пуховике и синем платке. В руках она держала светлую сумку. Темноволосая женщина также «засветилась» и в коридорах поликлиники. Сыщики имеют веские основания полагать, что предприимчивая особа таким же способом могла действовать и обманывать и других людей, отметил глава пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых