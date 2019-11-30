В Екатеринбурге задержан заместитель главы СУ СК РФ за взятку в 18 миллионов рублей
Первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко был задержан по подозрению в получении взятки в 18 миллионов рублей, сообщает 66.RU со ссылкой на собственный источник.
По словам источника, это происходило при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ. Также он сообщил, что взятка была передана адвокатом по фамилии Вострецов. Ее сумма достигает 18 миллионов рублей.
В СК РФ информацию о задержании подтвердили. Бусылко предъявлено обвинение в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Также был задержан член адвокатской палаты Владимирской области в момент передачи денег. Они были предназначены для решения вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела.
Сегодня суд будет рассматривать ходатайство об аресте первого заместителя.
Михаил Бусылко прослужил в следственных органах 20 лет. Замруководителям СУ СК России по Свердловской области он работает с 2011 года. Он неоднократно получал поощрения за успешную службу в органах прокуратуры и Следственном комитете.