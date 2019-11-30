В Екатеринбурге задержан заместитель главы СУ СК РФ за взятку в 18 миллионов рублей

По словам источника, это происходило при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ. Также он сообщил, что взятка была передана адвокатом по фамилии Вострецов. Ее сумма достигает 18 миллионов рублей.

В СК РФ информацию о задержании подтвердили. Бусылко предъявлено обвинение в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Также был задержан член адвокатской палаты Владимирской области в момент передачи денег. Они были предназначены для решения вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела.

Сегодня суд будет рассматривать ходатайство об аресте первого заместителя.