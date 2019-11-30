Погибли животные: В Екатеринбурге ночью сгорела конюшня
Сегодня, 14:50ПроисшествияФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Ночью 30 ноября в Екатеринбурге произошел пожар на Большом шарташском карьере. У парка «Каменные палатки» загорелась конюшня с десятками лошадей внутри, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Тревожное сообщение поступило диспетчерам МЧС в 3:18.
На площади 95 «квадратов» сгорели автомобиль «Газель», кровля и сильно повреждены стены частной конюшни, рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
На место происшествия прибыло шесть спецмашин и 26 спасателей. Огонь удалось ликвидировать через 40 минут, а разбор сгоревших конструкций закончили в 6:20 утра.
Всех животных спасти не удалось, некоторые из них погибли.
Напомним, 15 ноября при пожаре в квартире в Екатеринбурге пострадало десять находившихся внутри собак. Некоторые из них погибли, за жизнь остальных борются врачи.
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