Погибли животные: В Екатеринбурге ночью сгорела конюшня

Тревожное сообщение поступило диспетчерам МЧС в 3:18.

На площади 95 «квадратов» сгорели автомобиль «Газель», кровля и сильно повреждены стены частной конюшни, рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

На место происшествия прибыло шесть спецмашин и 26 спасателей. Огонь удалось ликвидировать через 40 минут, а разбор сгоревших конструкций закончили в 6:20 утра.

Всех животных спасти не удалось, некоторые из них погибли.