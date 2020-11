Короткое замыкание: в здании районной администрации в Нижнем Тагиле прошла эвакуация

30 ноября, в Нижнем Тагиле, в здании администрации Ленинского района по адресу Горошникова, 56 прошла эвакуация.

Сотрудники и посетители были эвакуированы, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». В отделе надзорной деятельности редакции TagilCity.ru подтвердили факт случившегося, но информации о пострадавших и нанесенном ущербе на данный момент нет. В 15.10 сотрудники пожарно-спасательной части были на месте. Как стало ясно, в технологической комнате случилось короткое замыкание, в связи с чем и произошло задымление, рассказал ТК «Телекон» начальник Нижнетагильского пожарно-спасательного гарнизона Сергей Колчин. В общей сложности было эвакуировано 50 человек, в данный момент находящихся в здании администрации Ленинского района. Напомним, 29 ноября под Нижнем Тагиле произошло два пожара, вероятной причиной которых послужила неверная эксплуатация печей. Под Нижним Тагилом за сутки произошло два пожара из-за неверной эксплуатации печей

