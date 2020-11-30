Короткое замыкание: в здании районной администрации в Нижнем Тагиле прошла эвакуация

В 15.10 сотрудники пожарно-спасательной части были на месте. Как стало ясно, в технологической комнате случилось короткое замыкание, в связи с чем и произошло задымление, рассказал ТК «Телекон» начальник Нижнетагильского пожарно-спасательного гарнизона Сергей Колчин. В общей сложности было эвакуировано 50 человек, в данный момент находящихся в здании администрации Ленинского района.