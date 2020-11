Сотни жителей остались без тепла: в Свердловской области грузовик снес газовую трубу

В Красноуральске грузовик надвое разорвал газопровод из-за чего начался пожар. Сотни горожан остались без газа.

Происшествие случилось на улице Дзержинского. Во время движения у грузового транспортного средства поднялся кузов и порвал газовую трубу. Вспыхнул крупный пожар, который был быстро локализован, пишет E1. Управлял автомобилем 40-летний житель Челябинской области. Признаков опьянения нет, на данный момент его допрашивают, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По предварительной информации пострадавших нет. Сообщается, что без тепла остался целый квартал. Данный газопровод снабжал местную котельную. Среди зданий — детсад и школа, дом пожилых людей, 52 многоквартирных дома. В общей сложности без отопления остались около 400 человек, из которых более четверти — дети. Сотрудниками МЧС предпринимаются экстренные меры по для восстановления поврежденного участка. Напомним, в сентябре водитель «Камаза» ехал с поднятым кузовом и протаранил пешеходный мост. Обрушение строения привело к гибели водителя. Названы причины обрушения пешеходного моста на трассе под Екатеринбургом

