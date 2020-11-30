Сотни жителей остались без тепла: в Свердловской области грузовик снес газовую трубу

Сообщается, что без тепла остался целый квартал. Данный газопровод снабжал местную котельную. Среди зданий — детсад и школа, дом пожилых людей, 52 многоквартирных дома. В общей сложности без отопления остались около 400 человек, из которых более четверти — дети. Сотрудниками МЧС предпринимаются экстренные меры по для восстановления поврежденного участка.