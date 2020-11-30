В Екатеринбурге два врача умерли от COVID-19

В Екатеринбурге два врача умерли от COVID-19

Сегодня, 20:39ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге коронавирус унес жизни двоих медиков.

30 ноября в больнице № 40 от инфекции скончался главный врач больницы Красноуфимска Дмитрий Новоселов. На момент смерти ему было 53 года. Медучреждение медик возглавлял последние пять лет. По информации от знакомых, болезнь протекала в тяжелой форме, пишет E1.

Дмитрий Новоселов окончил Свердловский ГМИ. Трудился хирургом-урологом, затем возглавлял несколько региональных больниц.

В той же больнице умер еще один врач — заместитель генерального директора «Новой больницы» Игорь Шифрин.

Последние недели жизни он провел в реанимации. На фоне COVID-19 у него обострились сопутствующие заболевания. В 2020 году Шифрину исполнилось 60 лет. Сотрудники медицинского учреждения отзываются о нем положительно и отмечают профессионализм.

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