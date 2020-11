Сотрудник Федеральной службы охраны покончил с собой на территории Кремля в Москве.

Самоубийство мужчина совершил во время службы, по данному факту началась проверка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с информацией. Как рассказали коллеги мужчины, в последнее время, в связи с нехваткой кадров начались переработки, которые не оплачивались. Напомним, в октябре в Екатеринбурге 30-летний лейтенант покончил с собой в военной части. В Екатеринбурге росгвардеец покончил с собой в военной части

