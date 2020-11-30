Виновным в гибели уральской пенсионерки в котловане грозит тюремный срок

Виновным в гибели уральской пенсионерки в котловане грозит тюремный срок

Сегодня, 14:00ПроисшествияPhoto: СУ СКР по Свердловской области
СК Краснотурьинска возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Виновным грозит тюрьма.

68-летняя пенсионерка из Волчанска упала в вырытую траншею возле своего дома и умерла. Происшествие произошло 25 ноября на улице Почтовая. Женщина погибла на месте, спустя некоторое время ее тело обнаружили местные жители.

По версии следствия, земляные работы по ремонту водопровода проводили сотрудники коммерческой организации, сообщили Znak в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

При этом, вырыв котлован, они не огородили строительный участок и не разместили предупредительные надписи и знаки. Виновным в смерти женщины грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 25 ноября в Серове в бочке на садовом участке было найдено тело 35-летней матери двоих детей. На месте происшествия нашли упаковки от медицинских препаратов, предварительно следов насильственной смерти не обнаружено.

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