47-летний депутат изнасиловал свою 14-летнюю племянницу в Республике Алтай

47-летний депутат изнасиловал свою 14-летнюю племянницу в Республике Алтай
47-летний депутат изнасиловал свою 14-летнюю племянницу в Республике Алтай
Сегодня, 22:28ПроисшествияФото: 1MI
Депутат произвел насильственные действия по отношению к своей племяннице в Республике Алтай. Девочка рассказала о случившемся матери. На момент инцидента ей было 14 лет. 47-летний мужчина задержан.

Отмечается, что о факте насилия девочка рассказала лишь спустя два года. Женщина немедленно обратилась в полицию. Данные следствия гласят, что летом 2018 года мужчина продемонстрировал ребенку фаллоимитатор и, показывая на практике, объяснил суть его использования, сообщает ТАСС.

Предполагается, что говорится о гражданине из фракции независимых депутатов.

Напомним, в начале сентября стало известно, что на пляже в Сочи подросток надругался над свердловским 7-летним школьником. У ребенка имелись психические отклонения.

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