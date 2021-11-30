47-летний депутат изнасиловал свою 14-летнюю племянницу в Республике Алтай

Отмечается, что о факте насилия девочка рассказала лишь спустя два года. Женщина немедленно обратилась в полицию. Данные следствия гласят, что летом 2018 года мужчина продемонстрировал ребенку фаллоимитатор и, показывая на практике, объяснил суть его использования, сообщает ТАСС.
Предполагается, что говорится о гражданине из фракции независимых депутатов.
Напомним, в начале сентября стало известно, что на пляже в Сочи подросток надругался над свердловским 7-летним школьником. У ребенка имелись психические отклонения.