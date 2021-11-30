Администрация ГГО направила селян смотреть график отключения электричества в интернет

Администрация Горноуральского городского округа заявила о том, что жителей поселка Мая Лая предупреждали о грядущих отключениях электроэнергии. Правда, только на электронных площадках. При этом никто из местных жителей с начала этого года о проблемах с электричеством в администрацию ГГО не сообщал.

Именно такой ответ TagilCity.ru пришел за подписью главы ГГО Дмитрия Летникова. Согласно документу, вся информация о плановых отключениях электроэнергии в поселке находится на сайтах «Россети Урал» и официальной странице округа в интернете. Плановые работы по отключению электричества направлены на минимизацию риска аварийных перебоев в подаче электроэнергии и являются незаменимыми для обеспечения нормальной работы электросетей, ответил на запрос TagilCity.ru глава ГГО Дмитрий Летников. 16 ноября, когда, по словам собеседницы редакции Татьяны, в поселке отключили электроэнергию без предупреждения, компания «Нижнетагильские электрические сети» проводила замену столбов из-за их наклона. В администрации ГГО подчеркнули, что жалоб от жителей поселка по поводу отключения электроэнергии не поступало за весь 2021 год. Напомним, многодетная мать из Малой Лаи пожаловалась на регулярные отключения электроэнергии в поселке. По словам женщины, об очередных перебоях с электроэнергией из-за каких-либо работ 16 ноября администрация ГГО своих жителей не оповещала. Многодетная мама пожаловалась на регулярное отключение электричества в Малой Лае

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