Экс-топ-менеджера банка «Кольцо Урала» в Екатеринбурге оштрафовали на 20 млн рублей

Экс-топ-менеджера банка «Кольцо Урала» в Екатеринбурге оштрафовали на 20 млн рублей
Экс-топ-менеджера банка «Кольцо Урала» в Екатеринбурге оштрафовали на 20 млн рублей
Сегодня, 20:16ПроисшествияФото: 1MI
Свердловский областной суд назначил бывшему заместителю председателя банка «Кольцо Урала» Олегу Коноплеву штраф в размере 20 млн рублей по делу о даче взятки бывшему главе УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову.

Областной суд частично изменил приговор Коноплеву, который был осужден Ленинским районным судом столицы региона на пять лет условно без выплаты штрафа. Прокуратура оспорила это решение, и уже суд второй инстанции назначил экс-банкиру штраф в размере двукратной суммы взятки — 20 млн рублей.

Как установило судебное следствие, в 2015 году Коноплев передал Трифонову 7,5 млн рублей из 10 обещанных за возбуждение незаконного уголовного дела о мошенничестве в отношении должника «Кольца Урала». Свою вину Коноплев признал, сотрудничал со следствием, потому и получил лишь условный срок.

Дело генерала-майора Трифонова начали рассматривать 29 ноября в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Свою вину Трифонов не признает и считает, что его преследование связано с желанием следственных органов получить показания на экс-главу областного ГУ МВД Михаила Бородина.

Завтра, 1 декабря, суд должен рассмотреть ходатайство обвинения о продлении меры пресечения Трифонову в виде заключения под стражей до мая следующего года и ходатайство защиты о переносе рассмотрения дела в Басманный суд Москвы.

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