Экс-топ-менеджера банка «Кольцо Урала» в Екатеринбурге оштрафовали на 20 млн рублей

Как установило судебное следствие, в 2015 году Коноплев передал Трифонову 7,5 млн рублей из 10 обещанных за возбуждение незаконного уголовного дела о мошенничестве в отношении должника «Кольца Урала». Свою вину Коноплев признал, сотрудничал со следствием, потому и получил лишь условный срок.