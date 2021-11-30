Несколько миллионов рублей похитили неизвестные из банка в Екатеринбурге

Несколько миллионов рублей похитили неизвестные из банка в Екатеринбурге
Несколько миллионов рублей похитили неизвестные из банка в Екатеринбурге
Сегодня, 15:26ПроисшествияФото: 1MI
Офис «Промсвязьбанка» был ограблен в ночь на 30 ноября в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов, 48. Злоумышленники вынесли несколько миллионов рублей. Точная сумма не называется.

На месте ЧП работала полиция, устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего. Предварительно ущерб составил несколько миллионов рублей, но точнее станет понятно после завершения инвентаризации, пишет Znak со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Об ограблении заявили сотрудники банка, когда приехали утром на работу. Они не смогли войти и вызвали мастера. Только потом они поняли, что отделение ограблено.

Горелых уточнил, что внутри помещений был беспорядок. Он отметил, что преступление тщательно спланировано, так как испорчено специальное оборудование. На место выезжали сотрудники ЧОПа, когда сработала сигнализация, но они не нашли следов взлома и уехали.

На сайте «Промсвязьбанка» появилась информация, что офис временно не обслуживает клиентов.

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