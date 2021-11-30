Пьяная автоледи была задержана в Черноисточинске после анонимного звонка

Пьяная автоледи была задержана в Черноисточинске после анонимного звонка
Пьяная автоледи была задержана в Черноисточинске после анонимного звонка
Сегодня, 09:45ПроисшествияФото: скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил" Вконтакте
Нетрезвая женщина была задержана 28 ноября в Черноисточинске напротив Петропавловской церкви. Сначала инспекторы ГИБДД уговаривали ее вежливо и терпеливо, но потом уже стали вести более жесткую беседу.

Инспекторы искали понятых для оформления протокола, рассказал очевидец в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте. Он отметил, что женщина была заметно пьяная.

Мужчина рассказал, что вместе со своим пассажиром женщина на Audi отдыхала в кафе. Сначала мужчина ее не пускал за руль, но в результате все равно поехали на своем авто и были пойманы.

Как пояснили в Отделении пропаганды ГИБДД, в ночь с 27 на 28 ноября на территории Нижнего Тагила и Горноуральского ГО проводился рейд, направленный на выявление нарушителей. Около 23 часов в дежурную часть поступил анонимный звонок с сообщением, что нетрезвый водитель управляет авто в поселке Черноисточинск.

В результате женщина 1980 года рождения отказалась проходить медосвидетельствование, а потому на нее составлен административный протокол.

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ПригородНижний Тагил
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Черноисточинскпьяный водительНижний Тагил
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