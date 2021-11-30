Сбежавший пациент психиатрической клиники расгуливает по Нижнему Тагилу

Мужчину перевели в больницу на Горошникова в середине сентября — ему требовалась операция. Однако пациент ее не дождался и сбежал, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». В данный момент стражи правопорядка уже ведут поиски в районе улицы Газетная 41, где мужчина ранее проживал.