Сбежавший пациент психиатрической клиники расгуливает по Нижнему Тагилу

Мужчину перевели в больницу на Горошникова в середине сентября — ему требовалась операция. Однако пациент ее не дождался и сбежал, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». В данный момент стражи правопорядка уже ведут поиски в районе улицы Газетная 41, где мужчина ранее проживал.
На вид сбежавшему пациенту психиатрической клиники около 50 лет, рост в районе 170 сантиметров, он худощав. Стражи правопорядка просят всех, кто что-то знает о его местонахождении, позвонить по номеру 8(3435)97-68-02, либо 02.