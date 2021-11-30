Сбежавший пациент психиатрической клиники расгуливает по Нижнему Тагилу

Сбежавший пациент психиатрической клиники расгуливает по Нижнему Тагилу
Сбежавший пациент психиатрической клиники расгуливает по Нижнему Тагилу
Сегодня, 18:41ПроисшествияФото: МУ МВД «Нижнетагильское»
Пациент психиатрической клиники сбежал из больницы перед операцией в Нижнем Тагиле.

Мужчину перевели в больницу на Горошникова в середине сентября — ему требовалась операция. Однако пациент ее не дождался и сбежал, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». В данный момент стражи правопорядка уже ведут поиски в районе улицы Газетная 41, где мужчина ранее проживал.

На вид сбежавшему пациенту психиатрической клиники около 50 лет, рост в районе 170 сантиметров, он худощав. Стражи правопорядка просят всех, кто что-то знает о его местонахождении, позвонить по номеру 8(3435)97-68-02, либо 02.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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