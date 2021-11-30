СМИ: 40 бомб ищут сотрудники аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге

Сообщение о том, что в «Кольцово» в уральской столице якобы заложено 40 бомб, поступило 30 ноября, под конец дня. Теперь сотрудники службы безопасности осуществляют проверку.

Оповещение о бомбах поступило на почту ближе в 20.00. По словам анонимного гражданина, в общей сложности было заложено 40 бомб, сообщает Ура.ру со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. По его словам, несмотря на сообщение, аэропорт продолжает функционировать в обычном режиме. Сотрудники службы безопасности проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий. Однако в пресс-службы управления на транспорте МВД России по УрФО заявили, что на данный момент информации по поводу инцидента не поступало. Напомним, вечером 4 ноября «Мегамарт» на Ленинградском проспекте, 28 «заминировал» неизвестный гражданин. Результатом стала эвакуация всех пассажиров. Неизвестный «заминировал» ТЦ «Мегамарт» на Вагонке в Тагиле

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