СМИ: 40 бомб ищут сотрудники аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге

СМИ: 40 бомб ищут сотрудники аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге
СМИ: 40 бомб ищут сотрудники аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге
Вчера, 23:00ПроисшествияФото: 1MI
Сообщение о том, что в «Кольцово» в уральской столице якобы заложено 40 бомб, поступило 30 ноября, под конец дня. Теперь сотрудники службы безопасности осуществляют проверку.

Оповещение о бомбах поступило на почту ближе в 20.00. По словам анонимного гражданина, в общей сложности было заложено 40 бомб, сообщает Ура.ру со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По его словам, несмотря на сообщение, аэропорт продолжает функционировать в обычном режиме. Сотрудники службы безопасности проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий.

Однако в пресс-службы управления на транспорте МВД России по УрФО заявили, что на данный момент информации по поводу инцидента не поступало.

Напомним, вечером 4 ноября «Мегамарт» на Ленинградском проспекте, 28 «заминировал» неизвестный гражданин. Результатом стала эвакуация всех пассажиров.

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Екатеринбург
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