Суд отпустил осужденного за мошенничество замначальника ИК №12 в Нижнем Тагиле

Суд отпустил осужденного за мошенничество замначальника ИК №12 в Нижнем Тагиле
Суд отпустил осужденного за мошенничество замначальника ИК №12 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:09ПроисшествияФото: 1MI
Свердловский областной суд отпустил экс-замначальника ИК №12 Петра Крашенинникова в Нижнем Тагиле из-под стражи под подписку о невыезде.

Крашенинников в августе 2021 был приговорен Ленинским районным судом Нижнего Тагила к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением звания. Однако ни сторону защиты, ни сторону обвинения этот приговор не устроил. Прокуратура требовала назначить Крашенинникову пять лет «за решеткой», его адвокат – оправдать в связи с тем, что все полученные в результате мошенничества деньги были потрачены на нужды ИК №12.

Свердловский областной суд приговор нижестоящей судебной инстанции отменил, вернул дело в прокуратуру для устранения препятствий его дальнейшего рассмотрения судом, а Крашенинникова выпустил на свободу, сообщает EAH.

Напомним, что Петр Крашенинников был задержан в 2019 году и обвинен в мошенничестве в крупном размере и пособничестве в растрате в особо крупном размере. Свою вину бывший заместитель начальника ИК №12 признал.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
судмошенничествоИК-12
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы