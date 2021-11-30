Суд отпустил осужденного за мошенничество замначальника ИК №12 в Нижнем Тагиле

Крашенинников в августе 2021 был приговорен Ленинским районным судом Нижнего Тагила к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением звания. Однако ни сторону защиты, ни сторону обвинения этот приговор не устроил. Прокуратура требовала назначить Крашенинникову пять лет «за решеткой», его адвокат – оправдать в связи с тем, что все полученные в результате мошенничества деньги были потрачены на нужды ИК №12.
Свердловский областной суд приговор нижестоящей судебной инстанции отменил, вернул дело в прокуратуру для устранения препятствий его дальнейшего рассмотрения судом, а Крашенинникова выпустил на свободу, сообщает EAH.
Напомним, что Петр Крашенинников был задержан в 2019 году и обвинен в мошенничестве в крупном размере и пособничестве в растрате в особо крупном размере. Свою вину бывший заместитель начальника ИК №12 признал.