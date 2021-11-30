Суд отпустил осужденного за мошенничество замначальника ИК №12 в Нижнем Тагиле

Крашенинников в августе 2021 был приговорен Ленинским районным судом Нижнего Тагила к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением звания. Однако ни сторону защиты, ни сторону обвинения этот приговор не устроил. Прокуратура требовала назначить Крашенинникову пять лет «за решеткой», его адвокат – оправдать в связи с тем, что все полученные в результате мошенничества деньги были потрачены на нужды ИК №12.