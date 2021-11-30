Свердловская прокуратура опротестовала смягчение приговора полицейскому-насильнику

Свердловская прокуратура опротестовала смягчение приговора полицейскому-насильнику
Свердловская прокуратура опротестовала смягчение приговора полицейскому-насильнику
Сегодня, 15:56ПроисшествияФото: 1MI
Свердловская прокуратура подала апелляцию на решение суда о замене серийному маньяку-насильнику оставшегося срока на обязательные работы.

Как считает надзорное ведомство, экс-сотрудник ДПС из Москвы Артур Косицын не перестал представлять опасность для общества, сообщает "КП-Екатеринбург". Приговоренный к почти 14 годам лишения свободы за 26 изнасилований Косицын ходатайствовал в Тагилстроевский суд о замене оставшихся 1 года и 18 дней заключения на обязательные работы. Суд принял сторону серийного насильника, отбывающего свой срок в ИК-13 в Нижнем Тагиле, вопреки протестам прокуратуры. Апелляцию надзорного органа на это решение рассмотрит Свердловский областной суд.

Напомним, что Косицын держал в страхе жительниц столицы России целых четыре года: он заходил за ними в подъезды и лифты и нападал, угрожая жезлом сотрудника ДПС, в который было воткнуто шило. Всего от маньяка пострадали 26 женщин. Психологическая экспертиза сочла экс-полицейского вменяемым.

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