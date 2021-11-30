Водитель иномарки сгорел заживо после столкновения с фурой на Тюменском тракте

Водитель иномарки сгорел заживо после столкновения с фурой на Тюменском тракте
Водитель иномарки сгорел заживо после столкновения с фурой на Тюменском тракте
Сегодня, 09:00Происшествия
На Тюменском тракте «Рено» влетел в фуру. В результате водитель иномарки сгорел заживо в своем автомобиле. В ГИБДД одной из причин называют плохую видимость дорожных ограждений.

Авария произошла 29 ноября около 21.00 на 21-м километре трассы. Из Сургута в Полевской ехал МАЗ, груженый металлоломом. Фура повернула направо и начала тормозить. В этот момент в заднюю часть полуприцепа врезался «Рено». После этого авто загорелось.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что водитель иномарки не обеспечил контроль за движением из-за чего и произошло столкновение, пишет Е1.

Фото:ИА "Ночные новости"

Водителем грузовика оказался мужчина 1965 года рождения. Он имеет водительский стаж в 37 лет.

Также сотрудниками ГИБДД были выявлены проблемы с дорожной сетью на месте аварии. В частности, были загрязнены световозвращающие элементы на барьерах. При этом на участке имеются предупреждающие знаки об ограничении скорости до 70 километров в час. По результатам обследования планируется направить предписание дорожной организации на устранение недостатков.

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