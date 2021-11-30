Женщине стало плохо после прививки от COVID-19 в Екатеринбурге

Жительнице Екатеринбурга стало плохо в пункте мобильной вакцинации в ТЦ «Омега» после того, как ей сделали прививку.

Происшествие случилось сегодня, 30 ноября, в областной столице. В свердловском оперштабе подтвердили факт выезда бригады реанимации для помощи плохо почувствовавшей себя женщины, но попросили не торопиться связывать ее самочувствие со сделанной прививкой, сообщает «КП-Екатеринбург». Бригада скорой медицинской помощи действительно выезжала на вызов в пункт вакцинации — из-за ухудшения самочувствия посетителя. Выводы о том, было ли это связано с вакцинацией, делать преждевременно.подчеркнули в оперативном штабе региона.

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