Женщине стало плохо после прививки от COVID-19 в Екатеринбурге

Женщине стало плохо после прививки от COVID-19 в Екатеринбурге
Женщине стало плохо после прививки от COVID-19 в Екатеринбурге
Сегодня, 17:31ПроисшествияФото: Pixabay
Жительнице Екатеринбурга стало плохо в пункте мобильной вакцинации в ТЦ «Омега» после того, как ей сделали прививку.

Происшествие случилось сегодня, 30 ноября, в областной столице. В свердловском оперштабе подтвердили факт выезда бригады реанимации для помощи плохо почувствовавшей себя женщины, но попросили не торопиться связывать ее самочувствие со сделанной прививкой, сообщает «КП-Екатеринбург».

Бригада скорой медицинской помощи действительно выезжала на вызов в пункт вакцинации — из-за ухудшения самочувствия посетителя. Выводы о том, было ли это связано с вакцинацией, делать преждевременно.подчеркнули в оперативном штабе региона.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
происшествиевакцинацияCOVID-19
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы