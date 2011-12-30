Авиаперевозки в России - одни из опаснейших в мире

Валерий Шелковников из правления Всемирного фонда безопасности полетов говорит, что это примерно шестая часть всех катастроф, которые за год произошли в мире. В итоге международное консалтинговое агентство Ascend назвало нашу страну одной из самых опасных для авиапассажиров.

Ситуация накалилась после того, как 7 сентября под Ярославлем разбилась хоккейная команда «Локомотив». Прошли митинги с требованием отставок чиновников Минтранса; Госдума вызвала на ковер министра Игоря Левитина. Ситуация с безопасностью полетов хуже некуда, признавал и зам Левитина — бывший гендиректор «Аэрофлота» Валерий Окулов на закрытой коллегии Росавиации. Проблемы с безопасностью обострились во время кризиса, когда авиакомпании начали на ней экономить, объясняет представитель Минтранса.

Но обошлось без отставок. Чиновники пеняли на отечественные самолеты и небольшие авиакомпании, «живопырки» — как их окрестил экс-вице-премьер Сергей Иванов. Чиновники предложили запретить регулярные рейсы перевозчикам, у которых меньше 20 самолетов одного типа, потом поправка про тип исчезла, а число лайнеров сократилось до восьми. У Росавиации появилось право закрывать экономически несостоятельные авиакомпании. А с 2012 году Минтранс ограничит использование самолетов, не оборудованных современными средствами навигации, напоминает представитель ведомства.

Благодаря этим реформам за год сертификата эксплуатанта лишились 37 авиакомпаний; число перевозчиков в стране сократилось на 27%. Перестали летать, в частности, «Авианова» и «Скай экспресс» - единственные лоукостеры в России. Угроза остановки повисла и над «Авиалиниями Кубани», которые получили маршруты, пассажиров и самолеты «Скай экспресса». За долги «Внуково» грозило прекратить обслуживание перевозчика, но Росавиация встала на защиту компании Олега Дерипаски и рекомендовала совладельцу аэропорта Виталию Ванцеву не портить пассажирам новогодний настрой.

Политика авиавластей приносит результаты: крупные компании растут значительно быстрее рынка. Все российские авиакомпании за 11 месяцев увеличили перевозки на 12,3% до 59,5 млн человек, при этом «Аэрофлот» прибавил 24,5% (13 млн пассажиров), «Трансаэро» - 27,5% (7,9 млн), «Ютэйр» - 29,6% (6,2 млн). Совокупная доля этой тройки выросла с 40,2% в прошлом году до 45,5% в этом. Уже в 2012 г. «Аэрофлот» благодаря консолидации авиаактивов «Ростехнологий» прогнозирует рост перевозок на 20%.

Доля крупнейших компаний, в том числе европейских, будет увеличиваться, небольшие перевозчики начнут уходить с рынка, а вход для новых игроков будет закрыт прогнозирует главный редактор «Авиатранспортного обозрения» Алексей Синицкий.

Возможно, наши чиновники просто начитались Фридриха Ницше и действуют по правилу «падающего подтолкни заключает руководитель аналитического отдела «Авиапорта» Олег Пантелеев.