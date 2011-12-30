Три «Деда Мороза» ограбили ювелирный магазин и убили его сотрудника

Сейчас правоохранительные органы Адыгеи проводят активнуюработу по раскрытию дерзкого разбойного нападения, в результате которогопогиб 42-летний сотрудник магазина.

В настоящее время со слов очевидцев экспертами-криминалистами МВД по Адыгее составлен субъективный портрет одного из подозреваемых.

Его приметы: на вид около 30 лет, рост – 175-180 см, худощавого телосложения, лицо овальное, удлиненной формы. Прямые светло-русые волосы, нос узкий, длинный, глаза зеленые. МВД по Республике Адыгея обращается ко всем, кто обладает информацией о личности или местонахождении преступников, с просьбой сообщить по телефону 02 в ближайшее отделение полиции передает пресс-служба МВД по Адыгее.