Три «Деда Мороза» ограбили ювелирный магазин и убили его сотрудника
Утром 28 декабря неизвестные преступники в костюмах Дедов Морозов ограбили ювелирный магазин в Майкопе и смертельно ранили его сотрудника.
Сейчас правоохранительные органы Адыгеи проводят активнуюработу по раскрытию дерзкого разбойного нападения, в результате которогопогиб 42-летний сотрудник магазина.
В настоящее время со слов очевидцев экспертами-криминалистами МВД по Адыгее составлен субъективный портрет одного из подозреваемых.
Его приметы: на вид около 30 лет, рост – 175-180 см, худощавого телосложения, лицо овальное, удлиненной формы. Прямые светло-русые волосы, нос узкий, длинный, глаза зеленые. МВД по Республике Адыгея обращается ко всем, кто обладает информацией о личности или местонахождении преступников, с просьбой сообщить по телефону 02 в ближайшее отделение полиции передает пресс-служба МВД по Адыгее.
По неофициальным данным, в ведомстве введен оперативный план «Вулкан-3». Весь личный состав оперативных подразделений, участковые уполномоченные, наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб ориентированы на установление и задержание участников нападения.