В ДТП с участием автобуса и КАМАЗа пострадали 19 человек

В ДТП погиб один человек – мужчина 1956 года рождения, житель поселкаПоловинный Кировградского района. Он единственный не был пристегнутремнем безопасности. Во время столкновения мужчина вылетел из салона, иего придавило кузовом автобуса. Большинство пострадавших – жителиКировграда.

Напомним, авария произошла 28 декабря днем на 29 километре Серовскоготракта. Водитель грузового автомобиля КамАЗ с прицепом, двигаясь состороны Екатеринбурга, решил выполнить разворот в непредназначенном дляэтого месте и продолжить движение в обратном направлении. В этот моментза грузовиком двигался пассажирский автобус. Произошло столкновение, врезультате которого он съехал на разделительную полосу и опрокинулся налевый бок. Автобус двигался по маршруту Екатеринбург – Невьянск –Кировград – Нижний Тагил.