Эвакуация и ожидание взрывотехников: в Нижнем Тагиле был оцеплен вокзал (ФОТО)
30 декабря 2013, 14:55Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Только что из группы «Типичный тагильчанин» стало известно, что на вокзале Нижнего Тагила происходит эвакуация людей. Кроме того, по камерам «Сети Тагила» и по рассказам очевидцев стало ясно, что к месту прибила скорая, полиция, пожарные.
Для уточнения данных TagilCity.ru обратился в пресс-службу МВД Нижнего Тагила. В пресс-службе пояснили, что по полученной от сотрудников спецслужб информации в здании вокзала находился пакет, якобы с торчащими проводами. На место выехали взрывотехники, а силами отдела полиции №18 создано оцепление территории.
И буквально только что (14:43) со слов очевидцев стало известно, что данная ситуация сошла на «нет». Всех впускают в здание вокзала, пожарные уехали. Тагильчане, в связи с произошедшими событиями в Волгограде будьте крайне внимательны к подозрительным предметам в общественных местах. Повышенные меры безопасности были приняты на железнодорожных вокзалах и в аэропортах по всей стране.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей