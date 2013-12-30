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Эвакуация и ожидание взрывотехников: в Нижнем Тагиле был оцеплен вокзал (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Эвакуация и ожидание взрывотехников: в Нижнем Тагиле был оцеплен вокзал (ФОТО)

30 декабря 2013, 14:55Происшествия
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