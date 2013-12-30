Эвакуация и ожидание взрывотехников: в Нижнем Тагиле был оцеплен вокзал (ФОТО)

Для уточнения данных TagilCity.ru обратился в пресс-службу МВД Нижнего Тагила. В пресс-службе пояснили, что по полученной от сотрудников спецслужб информации в здании вокзала находился пакет, якобы с торчащими проводами. На место выехали взрывотехники, а силами отдела полиции №18 создано оцепление территории.

И буквально только что (14:43) со слов очевидцев стало известно, что данная ситуация сошла на «нет». Всех впускают в здание вокзала, пожарные уехали. Тагильчане, в связи с произошедшими событиями в Волгограде будьте крайне внимательны к подозрительным предметам в общественных местах. Повышенные меры безопасности были приняты на железнодорожных вокзалах и в аэропортах по всей стране.