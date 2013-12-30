«Открою газ и взорву квартиру!»: полицейские Нижнего Тагила задержали нарушителя спокойствия

Он пояснил, что некий 31-летний мужчина, проживающий на последнем этаже 5-этажного дома в Покровском, закрылся в квартире. Поссорившись со своей сожительницей, он изрядно напился и начал громить посуду в доме. А чтобы не слышать недовольства со стороны других, он включил музыку на полную мощность. Когда Денис Парамонов попытался поговорить с буяном, тот стал размахивать ножом и грозился «всех порезать».