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«Открою газ и взорву квартиру!»: полицейские Нижнего Тагила задержали нарушителя спокойствия
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Открою газ и взорву квартиру!»: полицейские Нижнего Тагила задержали нарушителя спокойствия

30 декабря 2013, 15:05Происшествия
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