«Открою газ и взорву квартиру!»: полицейские Нижнего Тагила задержали нарушителя спокойствия
Вчера, 29 декабря, днем в дежурную часть МВД Нижнего Тагила обратился Денис Парамонов, глава администрации поселка «Покровское-1». Он просил о помощи: нужно было успокоить одного из жителей.
Он пояснил, что некий 31-летний мужчина, проживающий на последнем этаже 5-этажного дома в Покровском, закрылся в квартире. Поссорившись со своей сожительницей, он изрядно напился и начал громить посуду в доме. А чтобы не слышать недовольства со стороны других, он включил музыку на полную мощность. Когда Денис Парамонов попытался поговорить с буяном, тот стал размахивать ножом и грозился «всех порезать».
На место происшествия прибыла группа немедленного реагирования ММУ МВД России «Нижнетагильское». Полицейские постучали в дверь к нарушителю и попросили открыть, на что мужчина пригрозил открыть газ и взорвать квартиру. После таких заявлений на место происшествия дополнительно были вызваны экстренные службы: пожарный расчет, газовая служба и медицинские работники психиатрической больницы. Тем временем правоохранители, взломав дверь, проникли в квартиру и максимально быстро скрутили хулигана.
Нарушитель спокойствия был задержан и доставлен в полицию. По данному факту проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренных статей 119 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
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