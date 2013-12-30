В Волгограде объявлен трехдневный траур по погибшим во время теракта
30 декабря 2013, 09:00ПроисшествияЕвгения
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В связи с терактом на вокзале в Волгограде и в Волгоградской области с 1 по 3 января будет объявлен траур. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Сергей Боженов в прямом эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, семьям погибших выплатят по 1 млн рублей «независимо от того, были ли это жители области или приезжие», а с завтрашнего дня пострадавшим, находящимся в медучреждениях Волгограда, будет выплачено по 200 тысяч рублей, но суммы могут быть увеличены в зависимости от тяжести травм.
Мы возьмем на себя и все расходы по доставке погибших и организации похорон сказал губернатор.
В то же время он подчеркнул, что медучреждения области готовы к приему пострадавших и оказании им качественной медпомощи.
Волгоградская область, к сожалению, переживает не первый теракт и наши медучреждения готовы к приему пострадавших - и по медперсоналу, и по препаратам сообщил он.
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