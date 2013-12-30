В Волгограде объявлен трехдневный траур по погибшим во время теракта

По его словам, семьям погибших выплатят по 1 млн рублей «независимо от того, были ли это жители области или приезжие», а с завтрашнего дня пострадавшим, находящимся в медучреждениях Волгограда, будет выплачено по 200 тысяч рублей, но суммы могут быть увеличены в зависимости от тяжести травм.

Мы возьмем на себя и все расходы по доставке погибших и организации похорон сказал губернатор.

В то же время он подчеркнул, что медучреждения области готовы к приему пострадавших и оказании им качественной медпомощи.