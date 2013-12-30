В Волгограде произошел новый взрыв
30 декабря 2013, 11:50ПроисшествияЕвгения
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Взрыв произошел в троллейбусе неподалеку от рынка в Дзержинском районе Волгограда утром в понедельник, 30 декабря, сообщает агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
По предварительным данным, погибли десять человек. Подробности происшествия уточняются.
Взрыв произошел менее чем через сутки после теракта на вокзале города, в результате которого погибли 17 человек и более 40 пострадали.
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