В воскресенье в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе произошла авария: есть пострадавшие

Так, в 12:35 29 декабря 19-летний водитель за рулем Ford Escape, следуя со стороны улицы Фестивальная в сторону улицы Цементная по Восточному шоссе, у дома №3 не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-21099. За рулем ВАЗ, добавим, находился мужчина 1985 года рождения.

В результате ДТП пассажир ВАЗа, женщина 1988 года рождения, с ушибом грудной клетки после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Отметим, что это единственное в Нижнем Тагиле ДТП за минувшие выходные, в котором есть пострадавшие.

Уважаемые водители! Настоящие погодные условия можно назвать экстремальными, так как погода меняется периодически. Не забывайте проявлять предусмотрительность и предупредительность, соблюдайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, все эти правила позволят Вам не омрачить Новогодние торжества! Не забывайте пропускать пешеходов, соблюдайте п.п. 14.1 ПДД (перед пешеходным переходом сбросить скорость) призывает ГИБДД.

В сложные погодные условия управляемость автомобиля резко падает - не помогает даже зимняя резина. Особенно опасны заморозки после оттепели, ведь при этом дороги покрываются слоем льда и сцепление с покрытием снижается практически до нуля. Для тех, кому необходимо использовать автомобиль нужны цепи противоскольжения купить в Киеве их можно достаточно легко. Это, пожалуй, единственное средство, которое спасает от гололеда, хотя, лучше всё-таки переждать непогоду, если не уверены в водительском мастерстве.