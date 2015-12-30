«Это настоящие отморозки». В Нижнем Тагиле «чёрные» коллекторы кошмарят соседей должника (ФОТО)

Это был просто кошмар: я сидела за ноутбуком, когда в моё окно влетел кирпич, - вспоминает девушка. - Хорошо, что окно было приоткрыто, и камень всего лишь порвал сетку. Я тут же разбудила мужа, тот на машине объехал окрестности, но никого не встретил.

В хулиганских действиях Татьяна подозревает коллекторов, которым задолжала даже не она, а её соседка Ирина Иванова. По словам последней, осенью у неё возникли финансовые проблемы, и коллега посоветовала обратиться в фирму «Домашние деньги».

В сентябре я взяла кредит на 15 тысяч рублей в «Домашних деньгах». Еженедельный платёж составлял 800 рублей. Так я выплачивала до ноября, потом у меня начались проблемы на работе, и платить стало нечем рассказывает Ирина Иванова.

По словам Ирины, в начале декабря на остановочных комплексах рядом с домом появились листовки с её фотографией и подписью «Долг!». Через несколько дней неизвестные облили автомобиль её сожителя краской.

Мы обратились в полицию с заявлением, но там нам помочь не смогли – потребовали документы, что нашему имуществу был причинён ущерб говорит Ирина.

С 15 декабря на телефон должницы стали приходить смс-сообщения с откровенными угрозами. В них злоумышленники требовали вернуть долг или «БАРАК СГАРИТ».

С этими сообщениями Иванова отправилась в полицию. Там участковый инспектор провела расследование, допросила представителя «Домашних денег», но отказала в возбуждении уголовного дела, сославшись на отсутствие события преступления.

Первый случай с брошенным в окно кирпичом можно было списать на ошибку коллекторов, однако ночью 26 декабря всё в то же окно квартиры Татьяны влетел ещё один кирпич.

Я точно так же сидела ночью за ноутбуком, но в этот раз кирпич разбил стекло, а все осколки полетели в меня. У меня вся голова была в крови - пришлось обращаться за медицинской помощью. Впереди новогодние праздники, я очень боюсь за жизнь и здоровье своих маленьких детей, боюсь, что эти коллекторы подожгут наш дом со слезами на глазах говорит Татьяна.

После этого происшествия муж Татьяны установил на фасаде дома фонарь с датчиком движения.

Если бы я знала, что они такие непорядочные, то ни за что бы не стала к ним обращаться. А сейчас я принципиально не буду им платить, буду писать в полицию, прокуратуру и доведу дело до суда обещает Ирина.

Позиция соседки Татьяну не устраивает, ведь каждый день вся её семья без вины под угрозой. Женщина недоумевает, почему из-за долгов одного человека под ударом оказался весь дом, и пытается угадать - какой из 4 квартир следующей ночью ждать нападения.

Пусть она ищет деньги, перезанимает где-нибудь и отдаёт долг, - считает Татьяна. – Почему из-за неё должна страдать моя семья?

А где я их возьму, если у меня их нет? - парирует Иванова. – Ты мне дай денег – я заплачу, а разбитые окна - это уже твои проблемы.

На сегодняшний день, если верить Ирине, долг кредиторами увеличился за 2 месяца с 3 до 8 тысяч рублей.

Официальный запрос АН «Между строк» в пресс-службу «Домашних денег» остался без ответа. Согласно информации на официальном сайте, «Домашние деньги» занимаются микрофинансированием с 2007 года. На сегодняшний день клиентами являются более 300 тысяч граждан России. Между тем, в интернете отзывы клиентов компании говорят о «бандитских» методах выбивания денег.

На вопросы пользователей представитель компании отвечает:

В том случае, если задержка по выплате займа чрезмерна, он переходит в коллекторскую службу. Мы не имеем никакого отношения к работе коллекторских агентств, так как в дальнейшем они сами выбирают способы и инструменты по взысканию.

Опрошенные АН «Между строк» специалисты в сфере взыскания долгов считают, что подобные методы присущи только так называемым «чёрным» коллекторам, которые официально не трудоустроены ни в одной профильной организации.

Чаще всего подобные компании нанимают ребят со стороны, - говорит собеседник агентства. - Это настоящие отморозки, для них не существует никаких правил. Единственный выход из ситуации – это устанавливать камеры видеонаблюдения и дежурить у окон.

После происшествия с кирпичом, в результате которого Татьяна пострадала, полиция начала проверку.