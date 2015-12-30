На окраине Нижнего Тагила совершена попытка ограбления банка

Злоумышленник вошел в помещение банка и попытался завладеть деньгами, находившимися в кассе сообщила TagilCity.ru пресс-служба «Сбербанка».

В пресс-релизе отмечено, что сотрудники офиса оперативно вызвали полицию, после этого преступник скрылся ни с чем.

К счастью, в момент нападения в отделении банка не было клиентов.

Подробностей пока сообщить не можем, но на место преступления выезжала следственно-оперативная группа под руководством полковника Мальцева (начальника полиции), кинологи со служебной собакой. Сейчас ведётся весь комплекс оперативных мероприятий для установления и задержания подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 162 УК РФ рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.