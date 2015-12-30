В Екатеринбурге будут судить «черных риелторов», обманувших людей на 58 миллионов
Им грозит до 10 лет тюрьмы.
В Екатеринбурге на скамье подсудимых скоро окажутся восемь «черных риелторов», которые обманули людей на 58 миллионов рублей.
С 2009 года по 2013 год организованная группа на территории Екатеринбурга совершила ряд преступлений, направленных на незаконное приобретение права собственности на объекты недвижимости, - сообщили в прокуратуре Свердловской области. - Так, соучастники подыскивали квартиры, где проживали лица, злоупотребляющие спиртными напитками, и предлагали им риэлтерские услуги по продаже и обмену жилья. После оформления потерпевшими нотариальных доверенностей по продаже недвижимости, мошенники оформляли квартиру на подконтрольных им лиц.
Кроме того, мошенники искали квартиры, переходящие в доход государства после смерти собственника, не имевшего родственников и изготавливали поддельные паспорта, оформленные на имена умерших владельцев. После этого они переоформляли право собственности на себя. Мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы.