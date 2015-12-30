В Екатеринбурге мужчина купил внедорожник, который оказался в залоге у банка

Не думал не гадал Роман Т., что покупая поддержанный Hyundai Santa Fe, он потеряет и автомобиль, и деньги.

Хотел сэкономить и купил поддержанную машину 2013 года выпуска по объявлению в интернете. Потратил 1 миллион 200 тысяч рублей, - с досадой рассказывает мужчина. - А потом выяснилось, что машина заложена под кредит в банке неким Гонтаревым, а потом перепродана несколько раз.

Повестка в суд пришла Роману уже спустя полгода после покупки автомобиля. И судья Верх-Исетского районного суда вынесла решение в пользу банка, постановив изъять машину. Судебные приставы арестовали Hyundai Романа прямо под Новый год - 28 декабря. Теперь Роману придется выяснять отношения с предприимчивым продавцом.