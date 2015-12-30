В Нижнем Тагиле 16-летний водитель сбил женщину с 2 детьми и скрылся с места ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

28 декабря она шла с детьми от школы №6. Она везла коляску с пятимесячным ребёнком, а её семилетняя дочь шла немного впереди. Уже внутри квартала, совсем недалеко от дома, её сбила машина. Ирина обратилась в редакцию TagilCity.ru и рассказала свою историю.

Из-за поворота выехала машина «ВАЗ-2112» и сбила меня на полном ходу. Я успела немного отстранить дочь, но не успела отскочить сама. От удара я упала на капот, а дочка и коляска упали в снег. Водитель выкрутил руль, и я от такого манёвра слетела с капота. Поднявшись, я подбежала к коляске и вытащила пятимесячную Валерию, а водитель тем временем проехал вперёд и заехал в сугроб, где был большой бордюр, и его машина застряла. Я осмотрела детей: маленькая плакала очень сильно, а большая рыдала. Всё это видела из окна бабушка детей. Она выбежала во двор и увела их домой успокаивать.

Я вызвала скорую помощь, а затем увидела, что водитель пытается съехать с бордюра, поэтому я его сфотографировала. В салоне машины были ещё двое: парень и девушка. Они помогли водителю освободить его машину, а затем он просто уехал. Вскоре ушли и его спутники. Они даже не спросили, что с детьми! Немного погодя приехала скорая помощь. Врачи осмотрели Валерию и сказали, что весь удар приняла на себя коляска, что её и спасло. Дочка без травм. У старшей дочери в связи с испугом сначала ничего не болело, а на следующее утро у неё разболелась шея. А у меня на ноге появился большой синяк. Мы обратились в травмпункт и там сказали, что у старшей дочери сильный ушиб грудной клетки.

Часов в 12 мне позвонили из ГАИ и сказали, что нашли водителя. Ему 16 лет. Я не могла подъехать в отделение, потому что муж был на работе, поэтому водителю дали мой номер телефона. Он позвонил и сказал: «Извините, я был напуган». Я высказала ему, что думаю по этому поводу: что он прекрасно видел как я реву, поднимаю детей, а он беспокоится только о своей машине, да ещё и уехал. Он ответил: «Я передаю трубку маме, она вам купит коляску». Трубку взяла женщина и сказала: «Извините нас. Я узнала о происходящем от сотрудников ГИБДД. Давайте мы вам купим коляску. Вы присмотрите её в магазине, а я оплачу», -- рассказала Ирина.

Момент столкновения запечатлела видеокамера, снимающая двор. Хотя всё произошло не прямо перед ней, а вдалеке, всё видно вполне отчётливо.

Произошедшее не отрицает мама молодого водителя. Более того, она возмущена поведением сына.

Я, конечно, не присутствовала при ДТП. С женщиной мы поговорили, и я извинилась за своего ребёнка и что такое вообще произошло. Как рассказал мне мой сын, он заходил на поворот и из-за здания не увидел эту девушку. Она то ли дорогу собиралась переходить, то ли ещё что-то... Я всего случившегося не видела, поэтому вам точно сказать не могу. Но я возмущена его поведением. Со своей стороны мы, конечно, возместим девушке стоимость коляски.

Водителю 16 лет, поэтому Ирина считает, что ему ничего за случившееся не будет. С этим не согласен начальник отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, Сергей Александрович Бернгардт.

Водителю уже есть 16, он попадает под действие законов. У него неполное совершеннолетие, он так же привлечён к этому делу. Ответственность, видимо, понесут, в том числе и родители данного молодого человека.

Сейчас пока не ясно, какую именно ответственность понесёт молодой человек, ведь серьёзно никто не пострадал. Тем не менее, случившееся должно послужить уроком неопытным водителям о том, как не надо себя вести в подобных ситуациях. Любое ДТП необходимо фиксировать, а не сбегать с места происшествия - это будет лишь утяжелять наказание для виновника.

В январе этого года в результате подобной невнимательности водителя в Нижнем Тагиле был сбит еще один несовершеннолетний.