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В Нижнем Тагиле 16-летний водитель сбил женщину с 2 детьми и скрылся с места ДТП (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле 16-летний водитель сбил женщину с 2 детьми и скрылся с места ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

30 декабря 2015, 15:25ПроисшествияДенис Таратонов
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