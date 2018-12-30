Наркотики на сумму 3,4 млрд рублей изъяты в Свердловской области

В ходе спецоперации на Урале сотрудниками правоохранительных органов выявлен и пресечен канал поставки наркотиков. Всего полицейские изъяли 85 кг синтетических наркотиков на сумму 3,4 млрд рублей, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Как стало известно, в августе 2018 года оперативники задержали ранее судимого за разбойные нападения и кражи наркодиллера с 97 граммами гашиша. Задержанный сообщил, что работает наркокурьером с ноября 2017 года. Все указания от кураторов он получал с помощью анонимных мессенджеров.

Мужчина перевозил наркотики из Москвы в Свердловскую область. Товар хранился в съемных квартирах в специально приобретенных бытовых приборах. Оттуда для дальнейшего сбыта наркотики перевозились на склад в районе Елизаветинского шоссе в Екатеринбурге.

Сотрудники полиции по указанному адресу обнаружили 70 кг синтетических наркотиков. Еще 15 кг найдено позже в тайнике в районе Уктуса.