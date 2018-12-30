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Новый 2019 год
Наркотики на сумму 3,4 млрд рублей изъяты в Свердловской области
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Наркотики на сумму 3,4 млрд рублей изъяты в Свердловской области

Сегодня, 15:29ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
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