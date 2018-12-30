Буйный житель Екатеринбурга выбросил собаку из окна девятого этажа

О происшествии в полицию заявила мать мужчины. Он выбросил из окна девятого этажа собаку, выгнал мать в подъезд и угрожал наложить на себя руки. От полученных травм животное скончалось на месте.

Спасатели вскрыли дверь квартиру, после чего мужчину задержали полицейские. Ранее задержанный уже был судим. Так как в момент задержания он находился в неадекватном состоянии, то было принято решение отправить его в специализированное учреждение.