Буйный житель Екатеринбурга выбросил собаку из окна девятого этажа
Сегодня, 16:32ПроисшествияФото: служба спасения «Сова»
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Один из жителей Екатеринбурга выбросил собаку из окна девятого этажа жилого дома. Животное погибло на месте.
Сюжеты: Екатеринбург
О происшествии в полицию заявила мать мужчины. Он выбросил из окна девятого этажа собаку, выгнал мать в подъезд и угрожал наложить на себя руки. От полученных травм животное скончалось на месте.
Спасатели вскрыли дверь квартиру, после чего мужчину задержали полицейские. Ранее задержанный уже был судим. Так как в момент задержания он находился в неадекватном состоянии, то было принято решение отправить его в специализированное учреждение.
На данный момент по факту происшествия проводится проверка, сообщает газета «Вечерние ведомости».
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