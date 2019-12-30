Екатеринбурженка обвинила полицейского в переломе черепа

Женщина рассказала, что полицейский с размаху ударил ее в голову. Инцидент произошел 9 декабря 2019 года. Екатеринбурженка вместе со своей подругой приехали в отдел полиции, чтобы написать заявление на коллекторов. Коллекторы навязчиво звонили дочери подруги. Как рассказала женщина, в момент, когда они приехали в отдел полиции, ее подруга была пьяна, но она сама не пила спиртного. Также она пояснила, что сотрудник полиции с порога начал им грубить.

Мы пытались объяснить, что нам нужно написать заявление. Но он схватил Настю за воротник, потащил ее в угол дежурной части, где нет камер наблюдения, накинул на нее куртку сверху и сел, говорит женщина.

Потом, по словам женщины, он ударил ее по щеке так, что она отлетела. Затем девушек посадили за решетку и выпустили утром. Утром Оксану и ее подругу отпустили из отдела, составив административный протокол о ненадлежащем поведении. После этого муж отвез ее в больницу № 23, где женщине поставили диагноз «перелом лицевого черепа слева».