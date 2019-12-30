ФСБ задержала подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге в праздники

Террористические акции были запланированы на новогодние праздники и должны были произойти в местах массового скопления людей.

Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге,сообщает пресс-служба ведомства.