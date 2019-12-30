ФСБ задержала подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге в праздники
Сегодня, 09:17ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Сотрудники ФСБ по информации, предоставленной осведомителями из США, предотвратили подготовку к терактам в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра общественных связей ведомства.
Террористические акции были запланированы на новогодние праздники и должны были произойти в местах массового скопления людей.
Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге,сообщает пресс-служба ведомства.
Силовики подчеркивают, что у задержанных обнаружены и изъяты материалы, подтверждающие подготовку к терактам. Возбуждено уголовное дело по статьям «Подготовка к террористическому акту» и «Участие в деятельности террористической организации».
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